РИАМО - 12 мая. На Старой территории Московского зоопарка открылся новый павильон со различными змеями, игуанами, а также черепахами, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Змеиное сафари – зоопарковская экспозиция рептилий нового типа. Животные здесь находятся в настоящих природных биотопах, а посетители могут общаться с рядом из них без барьеров.

Экспозиция включает в себя три зала. В первом живут игуаны и черепахи – посетители буквально попадают в лес Южной Америки. Посетители даже могут поучаствовать в кормлении игуаны или черепахи. Этот процесс проходит строго по разрешению экскурсовода.

Во втором зале живут змеи российских широт – ужи и гадюки, около 50 особей. Посетители смогут запомнить, чем они отличаются, и узнать, стоит ли в следующий раз бояться змеи, которая выползла из-под травы.

В третьем зале обитают экзотические змеи: кустарниковый полоз, змея-носорог и множество других рептилий из США, Бразилии, Турции, Франции, Дальнего Востока России и острова Кунашир.

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