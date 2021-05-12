РИАМО - 12 мая. С начала мая в подмосковных лесах было выявлено 346 нарушений лесного законодательства, из них 159 нарушений правил пожарной безопасности, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

«Государственными лесными инспекторами ГКУ Московской области «Мособллес» комитета лесного хозяйства Московской области проведено 619 патрулирований земель лесного фонда, выявлено 346 фактов нарушений нарушения лесного законодательства», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она добавила, что по фактам нарушений составлено 212 протоколов об административных правонарушениях. Из них 159 - нарушения правил пожарной безопасности в лесах, 37 - нарушения правил санитарной безопасности в лесах.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью сообщала, что в регионе возбудили 740 административных дел за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня и разведения костров.

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