РИАМО - 12 мая. С начала мая в подмосковных лесах было выявлено 346 нарушений лесного законодательства, из них 159 нарушений правил пожарной безопасности, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.
Она добавила, что по фактам нарушений составлено 212 протоколов об административных правонарушениях. Из них 159 - нарушения правил пожарной безопасности в лесах, 37 - нарушения правил санитарной безопасности в лесах.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью сообщала, что в регионе возбудили 740 административных дел за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня и разведения костров.
Около 300 пожаров произошло в Подмосковье на первых майских праздниках>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии