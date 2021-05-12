РИАМО - 12 мая. По состоянию на утро среды в столице на летний режим работы перевели системы теплоснабжения более чем 95% городских зданий, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В работах участвует свыше 1,8 тыс. человек оперативного персонала ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».

Ранее в столице приняли решение о переводе системы теплоснабжения на летний режим работы. Сначала отключения коснутся промышленных и административных объектов, после жилых – зданий, школ, детсадов и медицинских учреждений.

Отключение городского отопления будет проводится поэтапно. После того, как его отключат, в городе планируется подготовка тепловых сетей к следующему отопительному сезону.

В среду в столице ожидается облачная погода. Не исключен кратковременный дождь и гроза. Кроме того, в мегаполисе действует «желтый» уровень погодной опасности: 13 мая в городе ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

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