РИАМО - 12 мая. Жители столицы продолжают приносить цветы к полномочному представительству Республики Татарстан в РФ в Москве в память о жертвах стрельбы в школе в Казани, передает корреспондент РИАМО.

Утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. Нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев — выпускник этой гимназии, его задержали. Погибли 9 человек, 21 пострадал.

Огромное количество цветов, лампады, свечи и мягкие игрушки лежат у представительства республики.

Кроме того, рядом стоит стенд с книгой соболезнования, где любой желающий может оставить запись.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразили президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин поручил ужесточить выдачу гражданского оружия после стрельбы в школе Казани.