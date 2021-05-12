РИАМО - 12 мая. В Москве запустили проект, в рамках которого почти на два месяца стоимость проезда для пассажиров Казанского направления от 20 подмосковных станций до Казанского вокзала, «Электрозаводской» и «Сортировочной» будет уравнена со стоимостью поездки до станции «Выхино», передает корреспондент РИАМО.

«В ноябре 2020 года в метрополитене стартовал проект, который называется «Время ранних». Цель этого проекта - разгрузить Таганско-Краснопресненскую, Некрасовскую линии метро. В рамках этого проекта в метрополитене за проезд раньше часа-пик или сразу после часа-пик, пассажиры получают скидку в размере 50%», — сказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он добавил, что с начала запуска проекта количество пользователей увеличилось в несколько раз.

«Стоимость проезда для пассажиров Казанского направления до станций Казанского вокзала «Сортировочная» и «Электрозаводская» будет уравнена со стоимостью проезда до станции «Выхино» <...> при покупке билетов туда-обратно скидка будет действовать только в сторону Москвы», — сказал исполнительный директор АО «Центральная ППК» Иван Конев.

Пассажиры Казанского направления теперь могут покупать билеты в приложении ЦППК>>