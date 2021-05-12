РИАМО - 12 мая. По просьбе жителей в районе Некрасовка на юго-востоке столицы высадят свыше 130 деревьев и 2,3 тыс. кустарников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Больше всего деревьев, 85, высадят на улице Рождественской: 40 лип, 25 кленов, 10 рябин и 10 актинидий аргута», — говорится в сообщении.

Кроме того, 48 лип высадят на улице Ухтомского Ополчения уже в мае. На Рождественской улице высадят кусты чубушника, черемухи и сирени. На улицах Льва Яшина, Недорубова и других появятся живые изгороди из кизильника.

Осенью 2020 года в Некрасовке также проводили озеленение улиц. Тогда высадили почти 90 деревьев и 2,4 тыс. кустарников.

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