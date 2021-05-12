РИАМО - 12 мая. В столице, согласно мнению граждан, для счастья необходимо 224 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

Сервис SuperJob провел исследования, по данным которого для того, чтобы граждане РФ могли чувствовать себя счастливыми, им нужно в среднем 173 тыс. рублей в месяц. В рамках исследования также удалось выяснить, что самые высокие запросы - у москвичей, а самые скромные - у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка.

Сумма, названная россиянами, оказалась больше той, что была в январе, когда озвучивалась цифра в 166 тыс. рублей. Тем не менее, в 2017 году счастье оценивалось в 184 тыс. рублей каждый месяц. Так, среднестатистическое счастье в 2015 году «стоило» 175 тыс. рублей в месяц, в 2018 году - 159 тыс., в 2019 году - 161 тыс., а в прошлом - 155 тыс. рублей.

Исследование, участниками которого стали 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет, проводилось с 14 апреля по 10 мая. Участие в нем принимали жители 541 населенного пункта из всех федеральных округов. Опрос граждан городов-миллионников и полумиллионников коснулся по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 респондентов из других городов.

В рамках опроса удалось выяснить, что в среднем для счастья мужчинам необходимо больше денег, чем женщинам. Так, первым нужно 192 тыс. рублей, а вторым – 155 тыс. Молодежи до 24 лет хватит 130 тыс. рублей в месяц, гражданам в возрасте от 25 до 34 лет - 164 тыс., от 35 до 44 лет - 198 тыс. рублей, а людям от 45 лет и старше - 195 тыс. рублей в месяц.

Для счастья тем, кто живет во Владивостоке, необходимо 200 тыс. рублей в месяц, жителям Ростова-на-Дону - 195 тыс., Санкт-Петербурга - 183 тыс., Липецка – 137 тыс., Оренбурга – 136 тыс., Кирова – 132 тыс..

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