РИАМО - 12 мая. В сервисе «Биржа патентов» платформы i.moscow стали доступны новые функции для участников Московского инновационного кластера, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В новом разделе участники Московского инновационного кластера могут подать заявку на выдачу поручительств и гарантий для оформления кредитов, выдаваемых под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что кредиты такого рода призваны помочь предпринимателям в работе с интеллектуальной собственностью. С их помощью можно получить средства на развитие высокотехнологичных предприятий и уменьшить нагрузку на оборотный капитал.

Еще одним нововведением сервиса «Биржа патентов» стало появление дополнительного фильтра, который позволяет подробнее изучить патенты участников Московского инновационного кластера.

Кроме того, теперь пользователи могут следить за расписанием вебинаров, посвященных защите интеллектуальной собственности, а также скачивать видеозаписи уже прошедших мероприятий.

На сегодняшний день в состав Московского инновационного кластера входят свыше 20 тыс. организаций. Сервис «Биржа патентов» создали в 2020 году, чтобы подтолкнуть их созданию и развитию изобретений.

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