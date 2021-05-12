РИАМО - 12 мая. Время проведения форума для самозанятых «Сам себе предприниматель» перенесли на 24 мая, прежде он должен был начаться 19 мая, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Форум для самозанятых «Сам себе предприниматель» состоится 24 мая. Раньше планировалось, что мероприятие пройдет 19 мая», — говорится в сообщении.

Участники форума узнают, как повысить квалификацию, участвовать в госзакупках, стать получателем государственной и гарантийной поддержки. Кроме того, спикеры расскажут, как получить статус самозанятого, вести работу с бизнесом, городскими банками и агрегаторами услуг.

На форуме также пройдут встречи с теми, кто добился определенных успехов, став самозанятым.

Вопросы участников форума «Сам себе предприниматель» принимают по 14 мая. Отправить их можно с помощью специальной формы. Регистрация на форум доступна онлайн. Принять участие сможет порядка 500 человек.

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