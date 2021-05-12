РИАМО - 12 мая. В прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт столичных компаний достиг показателя около 39,9 млрд долларов, показав рост почти на треть, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Крупнейшими внешнеторговыми партнерами столицы стали Великобритания, Казахстан, США. <...> За первые два месяца этого года объем поставок вырос на 28%», - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, за первые два месяца 2021 года показатели несырьевого неэнергетического экспорта достигли 5,5 млрд долларов. В число наиболее крупных партнеров также вошли Китай и Республика Беларусь.

Фурсин также отметил, что экспортерам следует обратить внимание на рынки сбыта товара в таких странах, как Бельгия, Италия, Сербия, а также Саудовская Аравия и Малайзия. Там наблюдается наибольшая динамика экспорта готовой столичной продукции за два месяца 2021 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

В прошлом году столичные экспортеры в несырьевом неэнергетическом сегменте составили около четверти от всего объема в стране.

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