РИАМО - 12 мая. В прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт столичных компаний достиг показателя около 39,9 млрд долларов, показав рост почти на треть, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, за первые два месяца 2021 года показатели несырьевого неэнергетического экспорта достигли 5,5 млрд долларов. В число наиболее крупных партнеров также вошли Китай и Республика Беларусь.
Фурсин также отметил, что экспортерам следует обратить внимание на рынки сбыта товара в таких странах, как Бельгия, Италия, Сербия, а также Саудовская Аравия и Малайзия. Там наблюдается наибольшая динамика экспорта готовой столичной продукции за два месяца 2021 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.
В прошлом году столичные экспортеры в несырьевом неэнергетическом сегменте составили около четверти от всего объема в стране.
Новый продукт по поддержке экспортеров разработали в Москве>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии