РИАМО – 12 мая. На вступительные испытания в столичные медиаклассы зарегистрировались 3,1 тыс. девятиклассников. Проект «Медиакласс в московской школе» стартует в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента образования и науки города.

«Вступительные испытания состоятся в мае в два этапа: ребята пройдут компьютерное тестирование для оценки грамотности и умения работать с информацией и напишут эссе — это творческое задание, с помощью которого специалисты оценят, насколько хорошо участники владеют современным русским языком, умеют рассуждать и критически мыслить», — сказала директор Московского центра качества образования Марианна Лебедева.

Она добавила, что этот этап проведут на базе образовательных организаций.

Проект «Медиакласс в московской школе» направлен на помощь ученикам при профессиональной ориентации в медиаиндустрии и массовых коммуникациях. В этом проекте примут участие 57 школ.

В рамках проекта ученики смогут изучить такие курсы, как «Блогинг», «Бизнес в медиасфере», «Сторителлинг», «Культура медийного поведения» и т. д. Школьники получат возможность проходить стажировки в СМИ и медиакомпаниях, посетить практические занятия факультетов медиакоммуникаций, журналистики, освоить навык публичных выступлений.

Медиаклассы создаются в партнерстве с 13 вузами, среди которых МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС, Московский педагогический государственный университет и другие. Кроме того, в проекте примут участие театральные вузы – для повышения культуры речи участников.

По вопросам, связанным со вступительными испытаниями в медиаклассы, можно обращаться по почте: media@mcko.ru.

В столичных школах с 2015 года действуют предпрофессиональные классы: ИТ-классы, медицинские, инженерные, педагогические и другие.

Бесплатные музеи для школьников и студентов Москвы: как получить билет>>