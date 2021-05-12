РИАМО - 4 мая. Пробки на дорогах Москвы вечером в среду могут достигнуть 8 баллов из 10 возможных, утром загруженность столичных дорог составила 4 балла, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение в центр города затруднено на Каширском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Проблем с движением транспорта нет на Кутузувском и Ленинградском проспектах, а также на Звенигородском шоссе.

Сказываться на ухудшении дорожной обстановки могут ремонтные работы, которые проводятся на 82, 31 и 53 километрах МКАД, Варшавском и Волокаламском шоссе, Большом Каменном мосту и других дорогах города.