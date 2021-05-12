РИАМО - 12 мая. Из-за ветра с порывами до 15 м/с в Москве и Подмосковье с 09:00 до 21:00 среды был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Такой же уровень опасности погоды действует на территории Белгородской, Брянской, Воронежской Калужской, Липецкой, Смоленской и Тверской областей Центрального федерального округа.

В среду в Московском регионе прогнозируется переменная облачность, кратковременный дожди и ветер 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Температура составит от 22 до 24 градусов тепла.

13 мая ночная температура в Подмосковье и столице составит 10-12 градусов. В это время будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Днем температура поднимется до 19-21 градуса тепла, возможность кратковременного дождя сохранится. Согласно прогнозу, днем возможна гроза, а восточный и юго-восточный ветра составят 5-10 м/с.

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