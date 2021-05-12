РИАМО - 12 мая. Раздел с историей выполненных платежей стал доступен пользователям приложения «Моя Москва», там можно увидеть архив проведенных денежных операций за транспортные, коммунальные, образовательные услуги, сообщается на официальном сайте мэра города.
Раздел дает доступ к электронным квитанциям, которые хранятся в архиве счетов приложения «Моя Москва». Это позволяет не сохранять бумажный чек, чтобы подтвердить оплату того или иного товара.
В частности, пользователи могут найти в разделе квитанции об оплате штрафов ГИБДД, занятий в кружках, счетов за электричество и другие услуги.
Приложение доступно для смартфонов iOS и Android. «Моя Москва» начала работу в 2019 году. На сегодняшний день его скачали 2,2 млн пользователей.
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