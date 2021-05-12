РИАМО - 12 мая. Раздел с историей выполненных платежей стал доступен пользователям приложения «Моя Москва», там можно увидеть архив проведенных денежных операций за транспортные, коммунальные, образовательные услуги, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Раздел «История платежей» отображается в сервисе «Мои платежи». Здесь можно найти архив платежей за городские услуги в категориях «Транспорт», «ЖКУ», «Образование» и «Федеральная служба судебных приставов», — говорится в сообщении.

Раздел дает доступ к электронным квитанциям, которые хранятся в архиве счетов приложения «Моя Москва». Это позволяет не сохранять бумажный чек, чтобы подтвердить оплату того или иного товара.

В частности, пользователи могут найти в разделе квитанции об оплате штрафов ГИБДД, занятий в кружках, счетов за электричество и другие услуги.

Приложение доступно для смартфонов iOS и Android. «Моя Москва» начала работу в 2019 году. На сегодняшний день его скачали 2,2 млн пользователей.

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