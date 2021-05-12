РИАМО - 12 мая. Халяльное мясо для приготовления блюд на Ураза-байрам в Подмосковье можно купить в 25 магазинах, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Более 25 торговых точек Подмосковья предоставят покупателям мясо и мясную продукцию на этот праздник. Самый большой ассортимент предлагает в магазины региона компания «Эколь» из округа Домодедово. Этот лидер страны по халяльной продукции производит высококачественные мясные продукты с использованием современных технологий. Отмечу, что они отказалась использовать заморозку, усовершенствовав свойства вакуумной упаковки, что позволило увеличивать срок хранения свежего мяса», - сказал Сергей Воскресенский.

Министр перечислил, в каких округах можно купить халяльное мясо. В Долгопрудном - в магазине «Мясо №1». В Химках, Истре, Красногорске, Одинцове, Видном, Ленинском округе, Люберцах, Балашихе, Королеве, Мытищах, Сергиево-Посадском округе, Подольске, Реутове, Дзержинском, Коломне и Наро-Фоминском округе приобрести такое мясо можно в магазинах «Мясо Халяль».

Также жители Домодедова и Лобни могут купить халяльное мясо в магазинах «Халяль», Щелкова – в магазине «Халял АШ», Дмитрова – в супермаркете «Да», Раменского округа – в магазине «Фермер Халяль», Жуковского – в магазине «Халяль Маркет», Воскресенска – в магазине «Сафа».

Ураза-байрам – мусульманский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.

В этом году Ураза-байрам отмечают 13 мая.