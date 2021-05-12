РИАМО - 12 мая. В среду в Орехово-Зуевском городском круге пройдет консультация граждан по вопросам погребения и похоронного дела, выезд будет организован в один из МФЦ округа, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

На выезде работники центра мемориальных услуг расскажут как, получить социальные пособия, что нужно для того, чтобы оформить и перерегистрировать удостоверение о захоронении, как происходит регистрация установки или замены надмогильных сооружений, а также как оформить документы в электронном формате через портал uslugi.mosreg.ru.

«На такой встрече у любого человека есть возможность лично задать свой вопрос и получить бесплатный квалифицированный ответ компетентного лица», — сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

В среду консультация пройдет в МФЦ по адресу: город Ликино-Дулево, улица Ленина, дом 15.

В случае, если человеку не удалось задать вопрос консультантам центра, он может сделать это на сайте учреждения по ссылке www.memorialmo.ru через активную кнопку «Задать вопрос» или по круглосуточному номеру телефона +7-(498)-568-99-99. Кроме того, он может ознакомиться с рубрикой «Часто задаваемые вопросы» на сайте.