РИАМО - 12 мая. В среду в Орехово-Зуевском городском круге пройдет консультация граждан по вопросам погребения и похоронного дела, выезд будет организован в один из МФЦ округа, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
На выезде работники центра мемориальных услуг расскажут как, получить социальные пособия, что нужно для того, чтобы оформить и перерегистрировать удостоверение о захоронении, как происходит регистрация установки или замены надмогильных сооружений, а также как оформить документы в электронном формате через портал uslugi.mosreg.ru.
В среду консультация пройдет в МФЦ по адресу: город Ликино-Дулево, улица Ленина, дом 15.
В случае, если человеку не удалось задать вопрос консультантам центра, он может сделать это на сайте учреждения по ссылке www.memorialmo.ru через активную кнопку «Задать вопрос» или по круглосуточному номеру телефона +7-(498)-568-99-99. Кроме того, он может ознакомиться с рубрикой «Часто задаваемые вопросы» на сайте.
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