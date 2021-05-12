РИАМО - 12 мая. Порядка 20 тыс. студентов и выпускников стали участниками столичного проекта по трудоустройству «ВРаботе», который стартовал летом прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С этого момента на предложения о работе откликнулись почти 5 тыс. студентов и выпускников. А всего на электронной платформе зарегистрировались почти 20 тыс. кандидатов», — говорится в сообщении.

Участие в проекте дает возможность получать актуальную информацию о вакансиях, а также общаться с представителями разных профессий. Кроме того, организаторы проводят тренинги. Например, учат проходить собеседования, заполнять резюме и другим навыкам, которые пригодятся при трудоустройстве.

Участник проекта может самостоятельно выбрать подходящий тип занятости, в частности, временную работу или стажировку.

Кроме того, проект «ВРаботе» помогает школьникам и студентам выбрать для себя будущую профессию.

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