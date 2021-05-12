РИАМО - 12 мая. Порядка 20 тыс. студентов и выпускников стали участниками столичного проекта по трудоустройству «ВРаботе», который стартовал летом прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Участие в проекте дает возможность получать актуальную информацию о вакансиях, а также общаться с представителями разных профессий. Кроме того, организаторы проводят тренинги. Например, учат проходить собеседования, заполнять резюме и другим навыкам, которые пригодятся при трудоустройстве.
Участник проекта может самостоятельно выбрать подходящий тип занятости, в частности, временную работу или стажировку.
Кроме того, проект «ВРаботе» помогает школьникам и студентам выбрать для себя будущую профессию.
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