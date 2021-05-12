РИАМО - 12 мая. Температура воздуха в Москве и Московской области в среду прогреется до 22 градусов тепла, за городом может быть прохладнее, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве будет колебаться от +20 до +22, а в Подмосковье - от +17 до +22 градусов», — говорится в сообщении.

При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди, есть вероятность грозы.

Ветер восточного направления разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду, возможны порывы от 12 до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха достигнет около 50 %.

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