РИАМО - 11 мая. В городском округе Пушкинский, в деревне Мураново бойцы СОБР «Булат» ГУ Росгвардии по Подмосковью провели практические тренировки по десантно-штурмовой подготовке, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Высадка при зависании вертолета Ми-8 была выполнена спецназом в полной боевой экипировке с разных высот посредством альпинистского снаряжения. Кроме того, они провели скоростные спуски с высоты 15 м с использованием каната.

«Беспарашютное десантирование – один из важнейших элементов боевой подготовки сотрудников спецподразделений. От действий бойцов, от качества их подготовки зависит успешное выполнение боевой задачи», - сказал заместитель командира СОБР «Булат», полковник полиции Денис Дудников.

Также спецназовцам удалось выполнить практические действия при эвакуации группы.