РИАМО - 11 мая. Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, что угрозу для общества представляют два типа людей с отклонениями — паранойалы и параноики, сообщает Nation News.

Утром в вторник в школе №175 в Казани произошла стрельба. Нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев — выпускник этой гимназии, его задержали. Погибли 9 человек, 21 пострадал.

«Паранойалы — люди с параноидальной идеей, думающие, что они боги, за ними следят и так далее. Существуют просто параноики, их проще понять, поскольку их идеи напоминают бред. А у паранойалов уже сложнее — их идеи тоже напоминают болезненные фантазии, но они способны их обосновать. И теми, и другими могут овладеть идеи собственного превосходства или страха, презрения перед окружающими», – сказал Хорс.

Он добавил, что оба типа людей могут быть одержимы идеей, что за ними следят и им необходимо спрятаться. При таком раскладе они могут скрываться от тестов и школьных психологов. В таком случае необходим не только квалифицированный специалист, но и длительное наблюдение.

Хорс отметил, что количество случаев, подобных тому, что произошел в Казани, можно уменьшить. Тем не менее свести их к нулю почти невозможно.

По словам специалиста, психологическое тестирование можно начинать с первого класса школы в связи с тем, что отклонение от нормы либо патология будет заметна уже в это время, но это не означает, что после выявления подобного необходимо бить тревогу. Начиная с этого момента, нужно отслеживать динамику поведения ребенка. Помочь в этом сможет только квалифицированный специалист.

Хорс добавил, что в настоящее время люди живут в новой реальности. Таким образом, у молодых людей имеется гораздо больше информации, включая и ту, что поступает им от взрослых психически нездоровых людей. Кроме того, молодежь имеет доступ к психоактивным веществам и предпочитает очному общению дистанционный способ. Из-за этих причин наличие психолога в детском коллективе является обязательным.