РИАМО - 11 мая. В Подмосковье отремонтировали около 10% от общего плана ремонта дорог, это почти 90 дорог в 33 городских округах, протяженность отремонтированных участков составляет 134 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» укладку дорожного покрытия завершили на улице Наркомвод в Жуковском, Ширяевской развязке в Егорьевске, Осташковском шоссе в Мытищах, Ярославском шоссе с 30,5 по 41,8 км в Пушкине, транспортной развязке 35,44 км Каширского шоссе в Домодедове.

В число отремонтированных муниципальных дорог вошли 2-й Шоссейный и Спасский проезды в Видном, улицы 1-я Дзержинская и Локомотивная в Кашире, Базарный переулок в Озерах, улица Красина в Пушкине, улица Карла Либкнехта в Сергиевом Посаде, улицы 8 Марта, Пионерская и 50 лет Комсомола в Луховицах, подъездная дорога к СНТ «Земляне» в Волоколамском округе, Линейный переулок в Мытищах, Революционный проспект в Подольске, улицы Ногина и Селецкая в Серпухове, улица Южная и Юбилейный проспект в Реутове.

Ознакомиться с планом ремонта дорог в текущем сезоне и оценить качество работ можно на портале «Добродел» по ссылке.

До 1 июня на портале ведется сбор предложений для включения дорог в голосование за ремонт на следующий год. Поделиться предложением можно по ссылке. Участниками сбора уже стало свыше 80 тыс. человек. Они предложили свыше 62,8 тыс. дорог.