РИАМО - 11 мая. В Подмосковье в рамках проекта по ликвидации «глупых» пробок за три месяца на 102 участках дорог была улучшена дорожно-транспортная ситуация, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Во время опроса на портале «Добродел», доступного по ссылке, было определено свыше 7,6 тыс. проблемных мест. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с целью повысить безопасность дорожного движения.

«В ходе анализа обращений жителей специалисты выявили 495 заторов, из которых 184 можно устранить за счет оперативных мероприятий. Уже в области улучшили дорожно-транспортную ситуацию на 102 участках дорог – здесь изменили работу светофорных объектов, схему движения, а также провели ряд локальных мероприятий», – сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Он добавил, что тема ликвидации заторов вызывает у граждан сильный резонанс: они хвалят, критикуют, а также предлагают другие решения.

Как избавляются от пробок на дорогах

С целью ликвидации пробок ведут перенастройку светофоров, которая длится от одного до трех дней, ямочный ремонт, занимающий аналогичный промежуток времени, проводят демонтаж либо замену искусственных неровностей (работы длятся от трех до пяти дней), упорядочение парковочного пространства – от одной до двух недель, переразметка перекрестков – от двух до четырех недель, а также организация и изменение схемы движения — от трех до четырех недель.

Также используются инструменты капитального характера, среди которых устройство поворотных полос на перекрестках (работы занимают от двух до четырех недель), установка и модернизация светофорных объектов (от трех до четырех недель).

До конца текущего года планами предусматривается строительство 35 дополнительных полос для поворотов на перекрестках, перенастройка 200 светофоров, возведение пяти круговых движений. 100 перекрестков будут регулироваться из Центра управления движением по фактической загруженности.

В настоящее время в Московской области ведется реализация проекта по ликвидации пробок, места определяют граждане региона во время опроса на портале «Добродел». Оперативные мероприятия в рамках проекта были проведены в Лыткарине, Мытищах, Ленинском и еще 17 округах.