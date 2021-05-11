РИАМО - 11 мая. Во время майских праздников, которые продлились с 1 по 10 мая, число получения гражданами травм на объектах ж/д инфраструктуры Московской железной дороги снизилось на 44,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает пресс-служба МЖД.

При сравнении показателей прошлого и текущего годов число случаев осталось практически на том же уровне. Таким образом, за 10 дней текущего на объектах ж/д инфраструктуры пострадали 15 человек, в 2020 году их было 14, а в 2019 – 27.

Основная причина травмирования граждан – грубое нарушение правил нахождения на ж/д объектах, а также переход через пути.

Для того, чтобы снизить травматизм на железной дороге, каждый год в преддверии летних каникул проводятся профилактические мероприятия. Так, в текущем году с 3 мая по 3 июня проходит акция «Дорога железная – не для игры!».

Во всех регионах МЖД железнодорожниками будет развернута усиленная информационно-разъяснительная работа. Профилактические мероприятия организовываются в учреждениях школьного и дошкольного образований.

Во время мероприятий планируется прибегнуть к использованию интерактивных форм, видеороликов, буклетов. Кроме того, железнодорожники вместе с работниками транспортной полиции проведут рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах ж/д инфраструктуры.