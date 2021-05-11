РИАМО - 11 мая. Во время капитального ремонта Большого Каменного моста в столице используются современные технологии, благодаря этому работа идет круглосуточно, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Большой Каменный мост – ключевая транспортная артерия столицы. Капитальный ремонт позволит восстановить его грузоподъемность, увеличить межремонтный период и продлить срок службы на десятилетия», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что современные технологии и материалы помогают специалистам восстановить свойства сооружения, которые оно утратило, а также повысить его технологичность. Кроме того, во время работ бережно сохраняются все исторические элементы объекта культурного наследия.

Так, малогабаритным роботам-демонтажникам удается снять за смену больше кубометров железобетона, чем рабочему с отбойным молотком, а благодаря технологическим укрытиям в виде шатров работы на объекте не останавливали ни в морозы, ни в снегопад.

Во время демонтажа старых балок конструкцию сооружения держат специальные домкраты. Работать над водоемами и проездами позволяют консольные конструкции с опалубкой.

Ремонт моста планируют закончить в августе.

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