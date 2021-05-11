РИАМО - 11 мая. Жители Подмосковья теперь могут ознакомиться с планом работ по ремонту и строительству дорог и тротуаров в регионе, следить за их ходом и оставлять отзывы об их качестве можно на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Здесь размещены интерактивные карты, а по каждому объекту имеется следующая информация: местоположение, участок строительства или ремонта, сроки проведения работ и фото завершенных работ на объекте», – сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

По его словам, каждый житель может в любой момент посмотреть актуальный план строительства и ремонта и оценить ход работ, оставив свои комментарии.

Посмотреть интерактивную карту по строительству тротуаров можно по ссылке, по ремонту дорог.

До 1 июня на портале «Добродел» продолжается сбор предложений для ремонта дорог в 2022 году. Проголосовали уже более 80 тыс. человек. Они предложили свыше 62,8 тыс. дорог.