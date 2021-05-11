РИАМО - 11 мая. В рамках реализации программы «Чистая вода» в Подмосковье до 2024 года планируют обеспечить питьевым водоснабжением еще 675 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Основной задачей на 2021 год в области водоснабжения стало обеспечение водой 11 проблемных округов. В округе Дзержинский строительство второго этапа сетей водоснабжения должно завершиться уже в мае, в Одинцовском округе и Зарайске – в июне.

Жители Раменского, Балашихи и Люберец получат чистую воду осенью, а во Фрязине, Богородском округе, Солнечногорске и Чехове питьевое водоснабжение появится к концу 2021 года.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал, что всего в 2021 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию 23 объекта водоснабжения. До конца года чистой водой обеспечат 200 тыс. жителей Подмосковья.

Также в ближайшие три года планируют ввести в эксплуатацию 80 объектов водоснабжения в 18 городских округах: Чехов, Можайский, Талдомский, Пушкинский, Солнечногорск, Богородский, Волоколамский, Жуковский, Красногорск, Ленинский, Серпухов, Орехово-Зуево, Люберцы, Воскресенск, Дмитровский, Егорьевск, Мытищи, Одинцовский.