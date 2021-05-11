РИАМО - 11 мая. За первые 10 дней действия программы «Коммунальный бонус» 284 тыс. граждан Подмосковья получили доступ ко всем ее предложениям, в настоящее время получить бонусные купоны, среди которых скидки и промокоды, удалось уже порядка 4 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Самыми активными участниками программы стали жители городских округов Балашиха, Одинцовский и Люберцы. В лидерах выбора клиентов МособлЕИРЦ - онлайн-магазины и онлайн-кинотеатры, а именно OZON, Иль де Боте, Бургер Кинг, METRO, ivi.

«Условие получения бонусов - полная оплата счетов с помощью онлайн сервисов МособлЕИРЦ. С начала мая прирост новых зарегистрированных пользователи составил 24 тыс. жителей региона», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Для граждан Подмосковья, которые получают коммунальные счета от МособлЕИРЦ, проектом «Коммунальный бонус» подразумевается большой набор скидок и подарков от партнеров программы.

Таким образом, после онлайн-оплаты, которую гражданин проводит через личный кабинет МособлЕИРЦ, он автоматически попадает на страницу «Коммунального бонуса», где имеет возможность выбрать для себя интересное предложение начиная от сферы культуры и развлечений, кафе и ресторанов и заканчивая магазинами товаров для спорта, красоты, здоровья.

Генеральный директор МособлЕИРЦ Олег Савельев отметил, что на текущий момент на сайте программы свыше 30 интересных предложений, а для того, чтобы каждый клиент мог выбрать предложение по душе, их перечень будет расширяться.

«Коммунальный бонус» доступен клиентам МособлЕИРЦ и тем, кто оплачивает коммунальные счета онлайн. Оплатить жилищно-коммунальные услуги онлайн можно в личном кабинете, посредством кнопки моментальной оплаты на главной странице сайта МособлЕИРЦ, а также в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн».

Для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, нужно использовать любую квитанцию МособлЕИРЦ за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты. В регистрационной форме необходимо заполнить все поля, а также ввести номера мобильного телефона и лицевого счета, период и сумму к оплате, которая указана в платежном документе. После того, как регистрация будет завершена, пользователь сможет добавить дополнительный лицевой счет.

Замечания и предложения по работе личного кабинета можно направить по электронной почте: otzivlk@mosobleirc.ru. Все предложения будут рассмотрены и учтены.

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