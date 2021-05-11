РИАМО - 11 мая. УФАС Подмосковья рассмотрело жалобу на действия администрации городского округа Химки и МКУ «Управление централизации закупок» во время проведения электронного аукциона на поставку бытовой техники для оснащения дошкольного образовательного учреждения, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС.

Во время рассмотрения жалобы удалось установить, что комиссия по осуществлению закупок учреждения приняла неправомерное решение об отказе участникам закупки в допуске их к участию в аукционе.

После того, как доводы лиц были выслушаны, а документы – изучены, управление признало действия комиссии по осуществлению закупок неправомерными. Таким образом, УФАС Подмосковья выдал администрации и учреждению предписание об устранении нарушений, которые были допущены. Предписание является обязательным для исполнения.

Упомянутое дошкольное образовательное учреждение находится в Химках по адресу: улица 9 Мая, дом 4А, корпус 4.