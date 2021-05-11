РИАМО - 11 мая. Системы газоснабжения планируют капитально отремонтировать в 1,4 тыс. многоквартирных жилых домов (МКД) Подмосковья до 2023 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Программу капитального ремонта газового оборудования в Подмосковье начали в 2016 году, с тех пор было отремонтировано систем газоснабжения в 632 домах на сумму 1,6 млрд. рублей. Московская область является лидирующим регионом в этой сфере.

«В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области на 2021 год в Подмосковье запланировано заменить систему газоснабжения в 500 МКД. На текущий момент в 2021 году уже отремонтировано 236 домов по газу», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Для безопасности при капремонте внутридомового газопровода используют специальные газовые краны. Они имеют три степени защиты: от случайного открытия крана, от утечки и от взрыва газа.

Замена проходит по истечению сроков паспорта оборудования или проекта дома. Через 30 лет со дня ввода газопровода в эксплуатацию нужно обязательно провести техническую диагностику и заменить его, если нужно.

Также в Подмосковье продолжается проверка и заключение договоров на обслуживание газового оборудования в частных домах. Уже проверено более 55 загородных жилищ.