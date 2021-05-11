РИАМО - 11 мая. В Подмосковье 2 тыс. собственников земель назначили категорию земельного участка онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В ноябре 2020 года на региональном портале появился цифровой сервис по отнесению земель к определенной категории. За полгода услугой воспользовались более 2 тысяч собственников земельных участков в Московской области», – сказал министр государственного управления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Категория земельного участка – специально установленный правовой режим возможного использования территории. Российским законодательством определены 7 категорий земли. Категория может быть назначена при оформлении нового земельного участка, при отсутствии информации о категории земли в ЕГРН или выявлении ошибки в реестре.

Услуга по отнесению земель к определенной категории позволяет правообладателю участка в онлайн-режиме отнести объект недвижимости к территории населенного пункта, земле сельскохозяйственного назначения, особо охраняемой природной территории, земле промышленного и специального назначения.

«Ранее опцией можно было воспользоваться на региональном портале в рамках госуслуги «Перевод земель из одной категории в другую». Для удобства заявителей отнесение земель к определенной категории было выведено в отдельный сервис, а срок предоставления услуги сокращен с 13 до 8 рабочих дней. Перечень необходимых документов сократили в два раза – теперь заявителям достаточно приложить к электронному заявлению только скан паспорта и согласие правообладателя земли», – добавил Рымар.

Наиболее популярный вид назначаемой категории – земли населенных пунктов. За отнесением земельного участка к такой категории обратились более 50% заявителей.

Сервис доступен на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Имущественные отношения». В меню необходимо выбрать услугу «Отнесение земель, находящихся в частной собственности, к определенной категории». Далее следует выбрать муниципалитет, категорию заявителя и заполнить электронное заявление: подтвердить согласие на обработку данных, внести сведения о заявителе, указать кадастровый номер земельного участка, испрашиваемую категорию земель и приложить подтверждающие документы.

Воспользоваться сервисом могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Услуга предоставляется бесплатно.

В Московской области в электронном виде жители и бизнес могут получить 205 госуслуг. В 2020 году на региональном портале оказали 4,3 млн услуг.