РИАМО - 11 мая. Фундаменты восьми из девяти опор моста через затон Новинки полностью готовы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Будущий мост возводится в южной части бывшей промзоны «ЗИЛ». Он соединит набережную Марка Шагала с Проектируемым проездом 4062. Его длина составит 615 м, ширина – 26 м, а протяженность пролетных строений – 411 м.

«Забетонированы фундаменты восьми из девяти опор будущего моста через затон Новинки. В общей сложности уложено 3700 кубометров бетона. Мост будет возводиться методом продольной надвижки. В настоящее время со стороны набережной Марка Шагала сооружается стапель для сборки и укрупнения блоков моста и последующей надвижки пролета над затоном Новинки», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на мосту будут две полосы движения в каждую сторону и тротуары. Планируют также построить прилегающую к мосту улично-дорожную сеть протяженностью около 1 км и пешеходный переход.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик по строительству объекта) Юрий Кравцов добавил, что мост будет состоять из восьми пролетов. Они будут двух типов: железобетонные - со стороны берегов, металлические – над водной гладью.

Пролетные строения в затоне Новинки будут поддерживать две русловые опоры. Русловая опора ближе к набережной Марка Шагала готова на 60%.

В рамках комплексного развития территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» в 2018 году был построен и открыт проспект Лихачева с путепроводом протяженностью 537 метров через Московское центральное кольцо, в 2019 году введен в эксплуатацию подземный пешеходный переход через проспект Лихачева, а в 2015-м открыта станция метро «Технопарк» — ее возводили на действующей Замоскворецкой линии без остановки движения поездов.