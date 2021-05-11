РИАМО - 11 мая. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение УФАС Подмосковья о внесении сведений в отношении компании «Фаворитснаб» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

В антимонопольное ведомство обратились представители филиала №4 Федерального государственного бюджетного учреждения «3 центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» Минобороны РФ. Они пожаловались на односторонний отказ фирмой от исполнения контракта на выполнение ремонта кабинета рентгена для установки маммогрофа.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Фаворитснаб» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд. Сперва компании отказал арбитражный суд Москвы. Теперь на второй апелляции Девятый арбитражный апелляционный суд признал решение антимонопольной службы законным и обоснованным.