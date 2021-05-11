РИАМО - 11 мая. Расследование уголовного дела о смертельном ДТП на 53 км внутренней стороны МКАД, которое произошло во вторник утром, контролирует столичная прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Уголовное дело, которое взяла на контроль городская прокуратура, возбуждено по части пятой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Honda столкнулась с автомобилем «КамАЗ» на западе мегаполиса. В это время «КамАЗ» двигался в попутном с другой машиной направлении и выполнял уборочные работы. Водитель машины, в которой погибли трое, следовал по внутренней стороне МКАД от Заречья в направлении Можайского шоссе по пятой полосе от края проезжей части.

Из-за травм после столкновения погибли водитель иномарки и два пассажира, включая несовершеннолетнего. Кроме того, во время аварии пострадала женщина-пассажир. Ее госпитализировали в медучреждение.