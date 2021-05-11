РИАМО - 11 мая. Первый низкопольный микроавтобус начали тестировать в столице, на текущий момент ГАЗель Сити уже вышел на обкатку, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Микроавтобус вышел на маршрут №520, ходить на линии он будет до 1 сентября. Тест-драйв транспортного средства необходим для того, чтобы производитель смог проверить системы и то, насколько автомобиль приспособлен к московским дорогам.

Автомобиль представляет собой современный и комфортный транспорт. В микроавтобусе имеется откидной пандус, места для пассажира с коляской и собакой-поводырем, USB-разъемы, камеры, а также система климат-контроля.

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