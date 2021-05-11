РИАМО - 11 мая. В Подмосковье специалисты проверили на майских каникулах техническое состояние 480 аттракционов Подмосковья, в результате удалось выявить 42 нарушения, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«В большинстве случаев они связаны с тем, что оператор аттракциона отсутствовал на рабочем месте, либо с отсутствием обязательных приборов для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха», - сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Инспекторы выдали 35 предостережений о недопустимости нарушений.

Больше всего нарушений выявили в городских округах Солнечногорск, Серпухов, Ленинский, Красногорск и Химки.

Управление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники вместе с управлением государственного охотничьего надзора недавно перешли в состав Минэкологии Подмосковья из под контроля областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.