РИАМО - 11 мая. В текущем году в городском округе Коломна площадь ярового сева составит более 12 тыс. гектаров, это на 820 га больше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский отметил, что городской округ Коломна – один из первых муниципалитетов Подмосковья приступил к севу яровых.

«В текущем году здесь планируется засеять на 820 га зерновых, технических, овощных и кормовых культур больше, чем в прошлом. Всего площадь ярового сева в этом сезоне в Коломне составит 12 196 га», - сказал Воскресенский.

Поля в округе засеивают яровыми зерновыми культурами, а именно ячменем, пшеницей и овсом, а также масличными, среди которых рапс и горчица.

Воскресенский отметил, что к увеличению посевных площадей в округе привели активная работа по введению в оборот сельхозземель, а также открытие новых фермерских предприятий на его территории.

Он добавил, что в 2021 году в регионе планируется расширение площади для посева до 614 тыс. га, из которых около 222 тыс. га земли отведено под яровой сев.