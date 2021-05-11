РИАМО - 11 мая. Сотрудница предприятия «Пойма» городского округа Луховицы Зоя Миюц и зоотехник-селекционер ООО «Зубцовский ГВА» Сергиево-Посадского городского округа Алла Белякова будут представлять Подмосковье на II Всероссийском конкурсе и поборются за звание лучшего животновода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Эти специалисты - победители II Московского областного конкурса «Лучший по профессии среди зоотехников-селекционеров - 2020». Общероссийский конкурс будет проходить в Татарстане с 7 по 11 июня. В нем будут принимать участие лучшие фермеры и сельхозпроизводители со всей России.

«Конкурс проводится для выявления лучших работников и повышения престижа профессии зоотехников-селекционеров. Также в рамках мероприятия», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, на соревнованиях демонстрируется профессиональное мастерство, практические навыки и теоретические знания специалистов зоотехнической службы, оттачивается совершенствование технологии и подготовки кадров для животноводства.

Победителей наградят в 9 номинациях.