РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Поликлиники в микрорайонах Изумрудные холмы и Путилково подмосковного Красногорска планируют открыть в августе, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

В ходе совещания Спасский доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о ремонтных работах и строительстве медучреждений.

«Совместно с Минздравом Московской области и застройщиками прорабатываем вопрос дооснащения поликлиник в Изумрудных холмах и Путилкове. Потребовалась корректировка расходной части, но мы нашли решение, и к середине августа оба эти объекта откроем. Будем стараться сделать это как можно скорее», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что продолжаются демонтажные работы в Красногорском роддоме. В июне здесь начнется ремонт, по окончании которого акушерский стационар будет соответствовать самым высоким стандартам. Появятся дополнительный родзал, операционная и палаты интенсивной терапии. Пребывание пациенток станет комфортнее: в каждой палате оборудуют санузел и душевую.

Текущий ремонт в этом году пройдет в травмпункте Красногорской горбольницы №1 и на подстанциях скорой помощи в Красногорске и Нахабине.

Строительство новой областной детской больницы начнется летом этого года. Идут конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ.