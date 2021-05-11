РИАМО - 11 мая. Пассажиры совершили более 23,8 млн поездок за праздники с 1 по 10 мая в общественном транспорте Московской области. Свыше 10,3 млн граждан проехались в электропоездах, а более 13,5 млн человек – в автобусах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Наиболее часто жители и гости Подмосковья пользовались автобусами «Мострансавто», на которых перевезено более 8,7 млн пассажиров. Наиболее интенсивный пассажиропоток отмечался 7 мая. В этот день услугами перевозчика воспользовались более 1,1 млн раз.

Наибольшей популярностью в эти три дня пользовался маршрут № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» – на нем пассажиры совершили свыше 105 тыс. поездок. Также высоким был пассажиропоток на маршрутах № 1 «ст. Подлипки – ул. Силикатная» - 74,8 тыс. и № 339 «Одинцово – Москва (м. Парк Победы)» - более 63,7 тыс. транзакций.

Среди способов оплаты лидируют бесконтактные банковские карты и гаджеты с системой NFC – более 2 млн транзакций. Также оплата проезда фиксировалась с помощью соцкарт жителя Подмосковья и москвича. По транспортной карте «Стрелка» всех видов было совершено свыше 1,6 млн операций.

На железнодорожном транспорте самым популярными за выходные дни стало Ярославское направление: пригородные поезда ЦППК на нем перевезли около 1,9 млн пассажиров. На втором месте оказалось Казанское направление – им воспользовались 1,7 млн человек. На третьем — Горьковское, здесь было отправлено более 1,4 млн человек.

Самый большой пассажиропоток был зафиксирован 1 мая, в этот день услугами компании воспользовались почти 1,3 млн человек.