РИАМО - 11 мая. Жители Подмосковья продолжают выбирать территории для благоустройства на федеральной платформе (za.gorodsreda.ru), свыше 156 тыс. подмосковных жителей уже проголосовали за объекты благоустройства, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Старт голосования был дан 26 апреля 2021 года и продлится до 30 мая. В этот период каждый гражданин России в возрасте 14 лет и старше сможет отдать свой голос за ту или иную территорию.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего в голосовании от Московской области принимает участие 251 территория в 57 городских округах региона. Наиболее активно голосуют жители г.о. Балашиха – более 16 тыс., Богородского г.о. – 14 тыс., г.о. Красногорск – 9 тыс, г.о. Люберцы – 8 тыс.

Среди городских округов с высоким процентом достижения муниципального ключевого показателя эффективности: Лобня, Клин, Пущино, Люберцы и Орехово-Зуевский.

«За 2 недели голосования уже 156 тыс. жителей отдали свои голоса за пространства в их городах. Это очень хороший результат. Наши жители всегда очень активно вовлекаются в этот процесс. Участие жителей в благоустройстве городов – самая важная составляющая создания комфортной городской среды», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.