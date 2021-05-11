РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. Воспитанники клуба единоборств «Кобра» из Люберец завоевали 14 медалей на открытом Кубке по ушу-саньда, посвященном Дню Победы, сообщает пресс-служба комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Соревнования состоялись в Люберцах, в них поучаствовали порядка 150 юных спортсменов из Москвы, Московской, Калужской, Ярославской и Костромской областей.

На открытом Кубке по ушу-саньда «Наследники Победы» честь городского округа защищали 15 воспитанников клуба единоборств «Кобра». Результаты поединков превзошли самые смелые ожидания. Люберчане достойно выступили, завоевав 10 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.