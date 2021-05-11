РИАМО - 11 мая. Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины, тело которой обнаружили в гостиничном номере в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
В номере гостиницы, расположенной в селе Юдино, обнаружили труп женщины с повреждениями в области лица и шеи.
На месте работают следователи и криминалисты. Они опрашивают сотрудников гостиницы, а также устанавливают обстоятельства инцидента.
Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти женщины.
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