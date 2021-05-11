РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В подмосковном Подольске во время патриотического квеста для молодежи актеры рассказали о жизни Героя Советского Союза Людмилы Павличенко, сообщается в группе «ММЦ ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

10 мая в парке Победы поселка Кузнечики актив Подольской организации Российского союза молодежи провел иммерсивный патриотический квест «И память книга оживит». В ходе квеста участники мероприятия окунулись в историю событий Великой Отечественной войны.

Актеры рассказывали участникам фрагменты из жизни Героя Советского Союза Людмилы Павличенко. Выслушивая свидетелей тех лет, собирая и анализируя воспоминания, команды восстановили биографию героя войны.

Павличенко - самая известная женщина-снайпер в Советском Союзе. На ее счету официально значится 309 уничтоженных солдат и офицеров противника.