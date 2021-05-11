РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Три тротуара построят и еще 11 отремонтируют в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщил глава муниципалитета Алексей Спасский.

«В 2021 году для жителей построят новые тротуары и «народные тропы». В нашем округе отремонтируем 11 тротуаров и построим три новых в Нахабино, Красногорске, Опалихе, деревне Ивановское и поселке Новый», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в муниципалитете в два этапа отремонтируют 57 участков автодорог.

«Работы завершим к 1 августа», - заключил Спасский.

В этом году в Подмосковье запланировано построить более 1,7 тыс. тротуаров и «народных троп». Общая протяженность всех тротуаров составит почти 600 километров.