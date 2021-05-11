РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В подмосковном Подольске 23 мая пройдет ежегодный концерт учеников школы музыки Music Center, сообщается в группе «Концерт учеников школы музыки «Music Center» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодный отчетный концерт учеников и выпускников Music Center состоится 23 мая. Гостей вечера будут ждать только живой звук и прекрасные композиции. В частности, прозвучат известные песни Extreme, Земфиры, Korn, SOAD, «Арии» и других групп. Вход бесплатный.

Концерт пройдет по адресу: улица Почтовая, дом 8. Начало в 17:00.