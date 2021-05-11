РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. Члены партии «Единая Россия» передали участникам военных действий, ветеранам ВОВ городского округа Люберцы чайные сервизы от регионального отделения партии и продуктовые наборы от себя лично, всего для фронтовиков Люберец было предоставлено 96 сервизов, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

На протяжении майских праздников депутаты-единороссы посещали ветеранов ВОВ и передавали им подарки и поздравления с годовщиной Победы. В акции принял участие секретарь Люберецкого отделения «Единой России» Владимир Ружицкий, участники предварительного голосования партии, депутаты Мособлдумы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый.

«Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла, дань уважения тем, кто не дожил до Победы! Навестили и поздравили с праздником участников ВОВ, пожелали им доброго здоровья, долголетия, светлых дней, душевного тепла, внимания и заботы близких и родных», – отметил сторонник партии Вячеслав Губин.

По словам депутата Люберец Наталии Скисовой, ветеранам вручили памятные подарки, а также поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы г.о. Люберцы Владимира Ружицкого.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» также участвовали в поздравлении фронтовиков.