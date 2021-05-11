РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мая. В Балашихе пропала 79-летняя Александра Елисеева (Зеленкова), ее разыскивают с 7 апреля, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост женщины — 152 сантиметра, она нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Она была одета в коричневую куртку, черную длинную юбку, черный платок.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».