РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В Подольске ремонт дорожного полотна на улице Дружбы завершат к 1 июня, там уже приступили к укладке нового асфальта, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

На территории Подольска активно ведутся работы по ремонту региональных и муниципальных дорог. По поручению фракции ВПП «Единая Россия» Мособлдумы в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» Павел Максимович совместно с заместителем председателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Алексеем Тимофеечевым, руководителем фракции в горсовете Любовью Ушаневой и ее заместителем Максимом Кругловым организовали выезд на улицу Дружбы. Там идут работы по ремонту проезжей части.

«На данном участке дороги установлен новый бордюрный камень, снят старый слой асфальта и уже приступили к укладке нового. Ремонт планируют завершить 1 июня», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ремонт автомобильной дороги на улице Дружбы протяженностью 0,951 км выполняется в рамках исполнения госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». В текущем году городскому округу из средств областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделили более 140 млн рублей, что на 47,8 млн рублей больше, чем в 2020 году.

Всего в текущем году городском округе планируется отремонтировать 68 автодорог общей протяженностью 51,54 км (6,5% от общей протяженности), из них 14 дорог регионального значения. На областных дорогах включили в план ремонта 30,252 км асфальтового полотна.

На портале «Добродел» идет сбор предложений по ремонту муниципальных и региональных дорог в 2022 году. Голосование продлится до 31 мая, голосование с 1 июля по 31 августа. В перечень включат дороги, которые предложат жители на первом этапе, а также участки, отобранные профильными специалистами. На основании сбора предложений дороги, которые наберут наибольшее количество голосов, выставят на последующее голосование.

Принять участие в сборе предложений могут пользователи, зарегистрированные на портале Госуслуг. Один человек может оставить голос за один участок. Чтобы предложить участок в ремонт, пользователю необходимо указать точку на интерактивной карте. Также можно приложить фото, оставить комментарий или поддержать других пользователей лайком. По результатам сбора предложений, участки, получившие наибольшее число голосов, включат во второй этап голосования.