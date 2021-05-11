РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мая. 14 мая в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи состоится концерт в рамках проекта «Открытый микрофон», сообщается на сайте администрации горокруга.

Проект «Открытый микрофон» - это творческая площадка для вокалистов, музыкантов и поэтов городского округа. В программе может принять участие любой желающий в возрасте от 13 лет.

Подать заявку на участие можно написав в директ Instagram-аккаунта МДК «Яуза» или по телефону +79852794536.

Центральный ПКиО располагается по адресу: улица Мира, дом 2А, строение 13.