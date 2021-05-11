РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец будут пресекать нарушение ПДД РФ именно пешеходами с 11 по 16 мая, сообщает служба пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов с 11 по 16 мая 2021 года на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», в рамках которого сотрудники ДПС будут пресекать нарушение ПДД РФ именно пешеходами.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов являются: переход проезжей части дороги в неустановленном месте, переход перед близко идущим транспортным средством, непредставление преимущества в движение пешеходов на пешеходных переходах. Сопутствующими факторами являются: отсутствие световозвращающих элементов на одежде пешеходов; отсутствие освещения, отсутствие перильных ограждений в необходимых местах.

Госавтоинспекция напоминает пешим участникам дорожного движения, что перед переходом проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу Правила дорожного движения разрешают пешеходу выходить на проезжую часть только после того, как он оценит расстояние до приближающегося транспортного средства, его скорость и убедится, что переход будет для него безопасен.

Так, за 4 месяца 2021 года произошло 28 наездов на пешеходов (14 на пешеходном переходе и 14 вне зоны пешеходного перехода), в которых пострадало 30 человек, в том числе 5 детей. По вине самих пешеходов зафиксировано 6 ДТП.